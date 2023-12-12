Деограсия рассказал об общении с Личкой: «Можно сказать, что мы друзья!»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» рассказал об общении с Марцелом Личкой.

— Вы долгое время работали в Белоруссии. Как решились на переезд в Россию? Вас пригласил Марцел Личка?

— Мы были знакомы с Марцелом еще со времен работы в «Динамо-Брест». Видимо, он захотел, чтобы мы работали в «Оренбурге» вместе. Я был знаком и с тренерским штабом. Мне позвонили и предложили переехать в Россию.

— Сейчас вы с Марцелом поддерживаете связь?

— Мы поддерживаем контакт, конечно. Он очень хороший тренер и человек. Мы не созваниваемся каждый день, но определенную связь держим. Можно сказать, что мы друзья!

Личка возглавил «Динамо» летом этого года. 46-летний чешский специалист работал в «Оренбурге» с августа 2020 года.

Деограсия вошел в тренерский штаб оренбуржцев в марте 2023 года и стал главным тренером команды в августе.