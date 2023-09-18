Главный тренер «Оренбурга» Деограсия: «Я много лет мечтал приехать в Россию»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал «СЭ», было ли ему сложно принять решение о переезде в Россию.

«Меня очень хорошо приняли в команде, помогали во всем. Надеюсь, и я смогу помочь в ответ. Все отлично. Приезд в Россию? Ничего сложного. Я много лет мечтал приехать в Россию, поработать здесь», — сказал Деограсия «СЭ».

50-летний испанский специалист возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

После 8 туров «Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче он на своем поле примет «Факел» в FONBET Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.