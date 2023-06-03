Личка о лучшем игроке сезона в РПЛ: «Когда видишь, сколько забивает и отдает Малком, то что еще надо?»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал «СЭ», кого считает лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23.

«Не говорю, что лучшим должен быть футболист из «Зенита», но когда ты видишь игру Малкома, Клаудиньо, Вендела или Дугласа Сантоса, то восхищаешься ими. Из «Краснодара» мне нравятся Сперцян и Волков — молодые таланты. Пиняев — отличный игрок. Но когда ты видишь, сколько и как забивает и отдает голевые Малком в РПЛ, то что еще надо?» — сказал Личка «СЭ».

В сезоне-2022/23 Малком забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.