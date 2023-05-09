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Сегодня, 09:00

Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, чтобы хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений», — сказал Личка «СЭ».

Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

ФК Краснодар
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