Личка: «Никто не отберет у «Зенита» чемпионство»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что чувствовал после крупного поражения от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура РПЛ.

— Главный вывод, который вы для себя сделали после разгромного поражения от «Зенита»?

— Сказал ребятам, что в жизни бывают сложные моменты. Конечно, уступать с таким счетом стыдно. Мы хотели поиграть в футбол на встречных курсах. Но почему-то забыли об обороне и о том, кто нам противостоит. В «Зените» всю игру делают бразильцы. К их креативу мы оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство.

— А «Спартак»?

— Нет. На первом месте в итоге опять окажется «Зенит». ЦСКА, «Спартак», «Ростов» будут биться только за второе место.

— Однако «Ахмат» показал, что и «Зенит» можно обыгрывать.

— Я, увы, не видел этого матча. Для интриги это, конечно, неплохо. Первое поражение Питера в чемпионате. Однако давайте смотреть правде в глаза. Если «Ахмат» или «Оренбург» сыграют с «Зенитом» пять матчей, сколько будет у нас побед? Думаю, одна. Сложно по качеству состава конкурировать с сине-бело-голубыми.

После 16 туров сезона-2022/23 в чемпионате России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Оренбург» занимает восьмую строчку с 22 очками.