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РПЛ

Сегодня, 11:08

Личка: «Поблагодарил Галицкого за предложение, но я еще не хочу уходить из «Оренбурга»

Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Мы разговаривали с Галицким, когда он приглашал меня в клуб. Я поблагодарил его за предложение, это отличный шаг в моей карьере, но я еще не хочу уходить из «Оренбурга», хочу, закончит сезон здесь. Сюда летом пришли игроки из Южной Америки, им нужно помочь до конца адаптироваться к России и к ее культуре. Я остался в «Оренбурге», поблагодарил Галицкого. Мне было тяжело сделать выбор, потому у «Краснодара» отличная академия, стадион, база, огромное количество полей и город отличный. Посмотрим, что будет через год», — сказал Личка «СЭ».

Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

ФК Краснодар
ФК Оренбург
Марцел Личка
Сергей Галицкий
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