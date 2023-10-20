Тренер Осинькин объяснил прогресс Рахмановича в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру нападающего команды Амара Рахмановича в этом сезоне.

«Что изменилось? Возможно, Амар понял наши требования. Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сильно не хватало голов, передач. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 8 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.