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Сегодня, 14:28

Тренер Осинькин объяснил прогресс Рахмановича в «Крыльях Советов»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру нападающего команды Амара Рахмановича в этом сезоне.

«Что изменилось? Возможно, Амар понял наши требования. Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сильно не хватало голов, передач. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 8 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-obyasnil-progress-rakhmanovicha-v-krylyakh-296768/
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