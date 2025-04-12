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12 апреля, 17:34

Гончаренко жестко прокомментировал информацию о влиянии Удальцова на выбор состава «Пари НН»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о влиянии на выбор состава спортивного директора Александра Удальцова.

— Ряд инсайдеров вбросили информацию, что Удальцов дает вам указания, кого ставить в состав. Как можете прокомментировать?

— Меня удивляет, что ни в одном другом клубе у меня не было такой ситуации, когда околофутбольное что-то так вмешивалось. Здесь те люди, которые находятся рядом, пытаются вредить команде. Причем очень близко такое бывает. И как такую хрень (в оригинале использовано похожее жаргонное слово. — Прим. «СЭ») я могу комментировать, если ее нет? Вы ее сами придумываете. Причем есть близкие к клубу люди, которые желают зла этой команде. Нигде такого не было, чтобы вы понимали. Каждому игроку пишется в личку, каждый журналист пытается расшатать эту ситуацию, каждый преследуют какие-то свои цели. Это никак не связано с результатом. И вот такую хрень, которую вы просите прокомментировать, нигде никто не просил комментировать.

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РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Александр Удальцов
Виктор Гончаренко
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