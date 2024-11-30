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Сегодня, 21:41

Гончаренко о диалоге с судьей: «Я перебрал, но по крайней мере с моей стороны никакого мата не было»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал эпизод в подтрибунном помещении после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

Специалист вступил в диалог с главным судьей игры Яном Бобровским.

«Вы начинаете притягивать те вещи, которые мне уже после игры совсем неинтересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции. Понятно, что много сказано, много сделано на эмоциях. Футбол — это эмоции.

Да, чем-то я недоволен. Мне показалось, что помощник судьи мог бы более уважительно разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, по крайней мере с моей стороны никакого мата не было», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
Ян Бобровский
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