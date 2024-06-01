Тренер «Пари НН» Илич о сохранении прописки в РПЛ: «Это был самый сложный месяц в моей карьере»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Могу только повторить то, что говорил до этого: это был самый сложный месяц в моей тренерской карьере. Но закончился он удачно. Поздравляю футболистов «Пари НН» с сохранением места в РПЛ. Сейчас я счастлив, это самое главное сейчас. Остальное неважно», — приводит слова Илича пресс-служба нижегородской команды.

По сумме двух стыковых матчей (3:2) «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ. Нижегородцы одержали первую победу под руководством Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что Илич останется в команде на следующий сезон.