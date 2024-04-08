Юран о словах после игры с «Краснодаром»: «Сказал «опоссумы». Этот зверек притворяется мертвым, когда боится»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал свое поведение в матче с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ.
После игры тренер, находясь в подтрибунном помещении, раскритиковал судей встречи, используя нецензурные выражения.
«В подтрибунке я сказал «опоссумы». Это хороший зверек. Он, когда боится, даже мертвым притворяется. А я как охотник, люблю такие моменты смотреть. Водятся в Латинской Америке: Бразилии и Аргентине. Когда мамонты ходили, опоссумы уже были», — сказал Юран в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».
Специалист добавил, что приносит извинения за нецензурные выражения в подтрибунном помещении.
«Никак не могу отучиться. Честно, борюсь. Иногда выскакивает. Но я обязательно поправку сделаю», — отметил Юран.
Тренер также отметил, что не понимает приглашения на КДК РФС, так как, по его словам, после матча он обращался не к судьям.
В понедельник, 8 апреля, председатель КДК Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение Сергея Юрана после матча с «Краснодаром».
«Пари НН» за 22 матча набрал 28 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.