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30 марта, 21:33

Юран недоволен игрой «Пари НН» в матче с «Балтикой»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Балтики» (0:2) в 22-м туре РПЛ.

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, «не подъехали». Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать свои моменты. Но мы не забили. В то же время пропустили необязательные мячи. Разберемся!» — цитирует тренера пресс-служба нижегородцев.

«Балтика» прервала 9-матчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьих и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 очками.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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