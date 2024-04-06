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Сегодня, 22:23

Юран: «Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые?»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» (3:4) в 23-м туре РПЛ.

«А сегодня была хорошая игра. И еще бы один момент хотел отметить. На Александрове было нарушение — наступ, за такое точно вторая желтая карточка должна была быть. Печально, что не отреагировали. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые?.. Это же видят игроки, к сожалению. И это негативно сказывается на нашем футболе», — цитирует тренера пресс-служба нижегородцев.

После игры Юран нецензурно оценил работу арбитров.

«Пари НН» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Сергей Юран
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