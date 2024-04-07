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Сегодня, 16:27

Первый тренер Чалова: «Когда не ставят в стартовый состав, появляется спортивная злость»

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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, в комментарии для «СЭ» высказался о форме игрока армейцев.

«Как его оценивать, если он не выходит в старте? Значит Мусаев и Заболотный на данный момент сильнее. Тренер не будет не ставить хорошего игрока во вред себе. Возможно, у Федора просто небольшой спад, бывает же он у футболистов. Я думаю все будет нормально. Когда тебя не ставят в состав у тебя появляется спортивная злость внутри, желание доказать, что ты игрок основного состава», — сказал Коваль «СЭ».

ЦСКА дома одержал крупную победу над «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 31 матч, в которых забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

(Константин Передерий)

Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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