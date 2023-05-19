Пискарев: «Из академии «Спартака» в «Локо» братьев Миранчук отдал Бодров. Он говорил: «Хиляки, что в них такого...»

Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» о братьях Миранчук, с которыми поработал в академии «Спартака»:

— Вы не поверите, у меня же в спартаковской академии и Миранчуки тренировались! Играли в составе постоянно. Антон — центрального хава, Лешка — левого. Худющие — с мизинец! Но «нарядненькие». Техничные, поляну видят. С изюминкой.

— По таланту они разные?

— Совершенно одинаковые. Очень одаренные. Просто позднего развития... Потом я ложусь с грыжей на операцию. Выхожу — как раз 60 лет исполняется. Меня из «Спартака» на пенсию выпроваживают: «Михалыч, давай...» Да ради бога, отвечаю. Написал заявление, и до свидания. Команду взял Бодров. А это ниже плинтуса!

— Он избавился от Миранчуков?

— А кто же? Сам кивает на Геннадия Морозова, который тогда был директором академии. Но я-то знаю: Бодров их отдал в «Локомотив». Вся ситуация разворачивалась при моем друге. Решающий разговор.

— Что за разговор?

— Бодров братьев не ставит: «Они хиляки, что в них такого...» Да, хиляки. Но голова-то светлая! Вот однажды прямо во время матча отец Миранчуков с тренером из «Локомотива» подходят к Бодрову. Тренер этот говорит: «Раз не ставишь, отпусти!» Отец поддакивает. Бодров с матом — махнул рукой: «Да и *** с ними! Забирайте!» Фьють — и отдал.

— Как думаете, Бодров это сделал бескорыстно?

— Доказательств у меня нет. Слухи ходили разные. Зная его натуру, ничего не исключаю. Он мог все! Потом оправдывался: «Это не я, а Морозов их отдал». Еще чью-то фамилию приплел.