Рианчо: «Спартаку» придется очень сильно постараться, чтобы выиграть чемпионат России в 2025 году»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Какие шансы у красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне? «Спартаку» придется очень сильно постараться, чтобы выиграть чемпионат России в 2025 году. Да, надо бороться за золотые медали. Но «Зенит» является очень сильным соперником», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 39 баллами. На второй строчке располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям.