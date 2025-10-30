Тренер «Фиорентины» Бурова рассказала о напутствии Семака перед уходом из «Зенита»

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» рассказала об уходе из «Зенита».

— Это было невероятно сложное решение. Кто-то его называет сумасшедшим. Но иногда приходит момент, когда тебе нужен новый вызов. И таких вызовов у меня было достаточное количество. Возможно, это заложено в характере. В свое время я из «Локомотива» перешла в футбольный клуб «Уфа». Это тоже немногие поняли. Но в случае с уходом из «Зенита» мне сильно повезло, потому что у нас было обоюдное ощущение с мужем (тренером Александром Низеликом. — Прим. «СЭ»). Мы вдвоем решили просто попробовать.

Давно мечтали поработать в Европе. «А что, если сможем? А если не сможем, то, по крайней мере, поймем, где пробелы». Это была проверка самих себя.

Когда мы приняли решение внутри семьи после долгих обсуждений, первый человек, который об этом узнал, был Сергей Богданович. Семак — тот человек, который отчасти поспособствовал тому, чтобы появилась наша семья, потому что мы познакомились с моим мужем в футбольном клубе «Уфа». Тот человек, которому безгранично веришь и чье мнение очень ценно.

Я всегда буду прислушиваться к мнению Сергея Богдановича. Тогда он сказал нам: «Если вы хотите попробовать, то делайте это, а потом уже решите — правильно сделали или неправильно».

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с «Фиорентиной».