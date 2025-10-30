Видео
30 октября, 16:05

Тренер «Фиорентины» Бурова рассказала о напутствии Семака перед уходом из «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» рассказала об уходе из «Зенита».

— Это было невероятно сложное решение. Кто-то его называет сумасшедшим. Но иногда приходит момент, когда тебе нужен новый вызов. И таких вызовов у меня было достаточное количество. Возможно, это заложено в характере. В свое время я из «Локомотива» перешла в футбольный клуб «Уфа». Это тоже немногие поняли. Но в случае с уходом из «Зенита» мне сильно повезло, потому что у нас было обоюдное ощущение с мужем (тренером Александром Низеликом. — Прим. «СЭ»). Мы вдвоем решили просто попробовать.

Давно мечтали поработать в Европе. «А что, если сможем? А если не сможем, то, по крайней мере, поймем, где пробелы». Это была проверка самих себя.

Когда мы приняли решение внутри семьи после долгих обсуждений, первый человек, который об этом узнал, был Сергей Богданович. Семак — тот человек, который отчасти поспособствовал тому, чтобы появилась наша семья, потому что мы познакомились с моим мужем в футбольном клубе «Уфа». Тот человек, которому безгранично веришь и чье мнение очень ценно.

Я всегда буду прислушиваться к мнению Сергея Богдановича. Тогда он сказал нам: «Если вы хотите попробовать, то делайте это, а потом уже решите — правильно сделали или неправильно».

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с «Фиорентиной».

3

  • hattabych

    Семак скоро уйдет в Фиорентину)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Душенька!

    30.10.2025

  • Александр

    Сдается мне, решение было принято в связи с чем-то)

    30.10.2025

    Сергей Семак
    Футбол
    ФК Зенит
    ФК Фиорентина
    Мария Бурова
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
