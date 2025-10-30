Тренер «Фиорентины» Бурова рассказала о подарках фанатов за победы команды

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» сравнила жизнь в Италии и России.

— Насколько в бытовом плане велика разница между Россией и Италией? У нас банально даже есть доставка за 15 минут, можно оформить документы онлайн.

— Я думаю, что секрет в отношении самого человека. Если начинать сравнивать все плюсы и минусы и постоянно говорить: «А вот в Петербурге, а вот в Москве или в России», то в этом потоке можно утонуть.

Я достаточно позитивный человек, склонна всегда видеть плюсы во всех ситуациях. Возможно, во Флоренции нет роботов-курьеров и доставка серьезно медленнее, чем в России, но зато в Италии есть люди, которые поют во время дождя, накрывая стол на улице. Мне кажется, это характеризует все, что происходит у человека внутри. Я не говорю про всю Италию, где много миров, а именно про Тоскану, и для меня это самое большое открытие.

Мне нравится жить в относительно маленьком пространстве, если мы сравниваем с Питером. Когда я иду забирать дочку после школы, то до остановки школьного автобуса дойти пять минут, но я выхожу за полчаса: в кондитерской спросят, а как София, как учеба, потом в бакалейной лавке поинтересуются, как дела. Вся улица знает, что мы с мужем работаем в «Фиорентине». Про Александра, конечно, больше, ведь он уже дольше трудится в клубе. И в прошлом сезоне, когда были победные серии, частенько этим пользовался.

— Например?

— Продавец с фанатского сектора дарил на радостях корзину свежих овощей.

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».