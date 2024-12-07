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7 декабря, 23:56

Билялетдинов: «Зиньковский и Пруцев не растворились бы в «Спартаке», если бы еще пару лет поиграли в «Крыльях» одним составом»

Алина Савинова
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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре самарских «Крыльев Советов».

«Первые годы, когда в «Крыльях Советов» играли ребята, перекочевавшие в Самару из «Чертаново», команда играла здорово. На мой взгляд, если бы «Локомотив», «Спартак» и «Зенит» не растащили бы этих ребят по разным командам, и все они еще пару лет поиграли бы в «Крыльях» одним составом, то полагаю, что не растворился бы Зиньковский и Пруцев в «Спартаке». То есть, раздробив команду единомышленников, которые вместе росли и очень хорошо друг друга понимали на поле, Самара утратила в качестве. Да и каждый из них по отдельности тоже многое утратил», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

Антон Зиньковский и Данил Пруцев вместе играли за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.

Источник: Legalbet
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Антон Зиньковский
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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