Главный тренер «Родины» Парфенов — о стадионе: «Я вообще в допинг-кабинете сижу»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов прокомментировал слова наставника «Пари НН» Сергея Юрана, который раскритиковал условия на арене.

Юран был недоволен маленькой раздевалкой, из-за чего тренерам «Пари НН» пришлось переодеваться в парилке.

«Я не знаю про сауну. У меня нету сауны. Я вообще в допинг-кабинете сижу. Хороший стадион. Но ребята два года назад играли в этой же лиге. Понятно, ребята привыкли к хорошему — к этому быстро привыкаешь. Ничего, и мы туда доберемся», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 «Нижний» обыграл «Родину» со счетом 3:0. Игра прошла на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова».

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.