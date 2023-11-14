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Сегодня, 12:43

Тренер «Родины» считает, что Абаскаль не повторит судьбу Эмери в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Родины» Франк Артига поделился мнением о работе своего соотечественника Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Может ли Абаскаль повторить судьбу Эмери? Это уже не повторится, потому что, если я не ошибаюсь, Эмери здесь пробыл пару месяцев. Для Абаскаля это второй полноценный сезон, он уже сделал многое в «Спартаке». Помню, когда я приехал, все говорили об Абаскале только в положительном ключе. Но мы знаем, что результаты, особенно в таком клубе, как «Спартак», очень важны. Поэтому Абаскаль, я — кто бы ни был — мы зависим от результатов», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года и привел команду к бронзовым медалям в своем первом сезоне. После 15 туров нынешнего сезона московский клуб занимает шестую строчку, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-rodiny-artiga-abaskal-uzhe-ne-povtorit-sudbu-emeri-v-rossii-305408/
Футбол
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франк Артига
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