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14 сентября, 23:47

Карпин: «Меня пожизненно дисквалифицируют, если буду говорить о судействе»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе арбитров в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Как оценю судейство сегодня? Давайте так. Мне очень хочется говорить о судействе, очень. Но если я скажу половину того, что я думаю о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют. Но я вам обещаю, что когда уйду на пенсию лет через пять, то обязательно все расскажу про них», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

После выездного поражения от «быков» ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками.

В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов

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