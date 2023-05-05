Онопко оценил качество судейства в чемпионате России: «Нельзя сказать, что были очень грубые ошибки»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» оценил качество судейства в чемпионате России.

— Как вы оцените качество судейства в чемпионате России?

— Тяжело сказать. Я занимаюсь футболом, а не судейством. Есть компетентные люди, есть комитет по судейству, инспектора. Моя оценка не повлияет. Мое мнение, нам надо играть, тренироваться и не думать о судействе.

— Можно ли сказать, что «Ростов» потеряли несколько очков из-за неправильного решения судьи?

— На мой взгляд, есть такие моменты. Нельзя сказать, что были очень грубые ошибки. Когда ты стоишь на бровке, видишь каждую деталь и мелочь, чувствуешь ритм и ход игр — и тут свистки... Надо разговаривать, общаться с судейским корпусом.

После 25 туров РПЛ «Ростов» набрал 50 очков и занимает второе место.