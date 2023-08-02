Рахимов: «Не думаю, что команду нужно настраивать на «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

— Не думаю, что команду нужно настраивать на «Спартак», — сказал Рахимов. - Состояние нормальное, готовимся. Вчера я сказал команде, что не нужно на такие матчи настраивать. Все всё понимают. Не нужно раздражаться. Соперник серьезный и настрой должен быть таким же.

— Готов ли Рыбус?

— Он тренируется, делает ускорения. В ближайшее время ждем его.

— «Спартак» играл последним в туре? Это преимущество для вас?

— А в чем преимущество? За эти дни можно спокойно восстановиться. Не вижу в этом преимущество.

«Рубин» встретится со «Спартаком» на «Ак Барс Арене». Игра пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.