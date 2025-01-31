Тренер «Рубина» Солес не приехал на сбор команды

Хавьер Солес, испанский тренер по физической подготовке «Рубина», не приехал на сбор команды в Турции.

«На данный момент Хавьер действительно не находится с командой на сборах. Но клуб с ним в диалоге, он находится на связи. Как только будет информация о его будущем, мы доведем ее на наших ресурсах», — Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Рубина».

«Рубин» сейчас находится на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ, заработав 26 очков после 18 матчей. Следующая официальная игра клуба пройдет в РПЛ против «Ахмата» 1 марта на выезде.