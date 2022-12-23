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Сегодня, 18:19

Тренер сборной Армении Березовский считает, что Сперцяну нужно в прогрессирующий чемпионат

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос, потянет ли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян клубы Германии и Франции.

«Конечно. Сперцян дошел до такого уровня. Думаю, ему срочно нужно в прогрессирующий чемпионат. Надо перебираться в самый сильный чемпионат, он молодой и сможет быстро адаптироваться, Эдик сможет сделать себе классную карьеру», — приводит Metaratings.ru слова Березовского.

Также специалист прокомментировал решение полузащитника остаться в «Краснодаре», несмотря на интерес со стороны немецких и французских клубов.

«Он испытывает благодарность перед «Краснодаром», который его воспитал, вырастил и вложил в него много сил. Если руководители заинтересованы в росте своего воспитанника, то инициатива должно исходить и от них», — добавил Березовский.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступает с июля 2021 года. Всего на счету 20-летнего футболиста 55 матчей, 18 голов и 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoy-armenii-berezovskiy-spertsyanu-srochno-nuzhno-perebiratsya-v-progressiruyushchiy-i-si-1448777/
Роман Березовский
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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