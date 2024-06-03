Карпин: «Не могу сказать, в чем конкретно прибавил Тюкавин за последние два месяца, но прогресс есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Константина Тюкавина.

«Тюкавин стал сильнее? Сказать, что конкретно в чем-то прибавил за последние два месяца, не могу. Но прогресс есть», — сказал Карпин.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.