Карпин: «Не могу сказать, в чем конкретно прибавил Тюкавин за последние два месяца, но прогресс есть»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Константина Тюкавина.
«Тюкавин стал сильнее? Сказать, что конкретно в чем-то прибавил за последние два месяца, не могу. Но прогресс есть», — сказал Карпин.
В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.
По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.