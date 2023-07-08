Тренер Балахнин: «Нам кажется, что РПЛ сильная лига, но потом наш чемпион играет с «Црвеной Звездой»

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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин раскритиковал уровень российских клубов.
«Российский футбол постепенно отстает от мирового, который развивается очень динамично. Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный. А потом, условно, наш чемпион играет с «Црвеной Звездой», и все оказывается ясно. Лучше мы не становимся», — цитирует тренера «Vprognoze.ru.
По словам Балахнина, если уровень российских клубов будет высоким, то в УЕФА сам попросит их вернуться.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участие в международных турнирах под своей эгидой.