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16 мая, 21:00

Тренер «Дьора» — о Станковиче в «Спартаке»: «Получается, поехал только из-за денег? Таких называю гастарбайтерами»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Тренер Сергей Кузнецов, работавший помощником Олега Кононова в «Спартаке», а сейчас возглавляющий венгерский «Дьор», прокомментировал «СЭ» решение московского клуба пригласить на пост наставника команды Деяна Станковича.

— У меня масса вопросов! Вообще не понял этого решения «Спартака». Да и не знаю, зачем сам Станкович едет в Россию. Очень спорная кандидатура...

— Почему?

— Знаю, кто его приводил в «Ференцварош». Но уже тогда говорили, что это не самый подходящий вариант. Ну что ж...

— А почему вы не понимаете поступка самого Станковича?

— «Ференцварош» будет играть в Лиге чемпионов, разве это не стимул остаться? Но он вдруг сорвался в Россию, которую не пускают в еврокубки... Не знаю. Он же вроде небедный человек, поиграл в Италии, в «Интере», достаточно заработал. Но сейчас тут пишут, что Станкович неожиданно сам выкупил свой контракт и отправился в «Спартак». Чудеса...

Я бы понял, если бы красно-белые выступали в ЛЧ, а тут... Зачем же он согласился? Получается, только из-за денег? Я таких тренеров не сильно уважаю. Станкович, выходит, решил не пробовать свои силы в еврокубках, а просто поехал заработать? Таких специалистов я называю гастарбайтерами...

Деян Станкович. «Был в «Спартаке» Абаскаль, теперь Станкович... Таких тренеров называю гастарбайтерами». Взгляд из Венгрии

ФК Спартак (Москва)
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