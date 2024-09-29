Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Юран раскритиковал иностранных специалистов в РПЛ: «Посмотрите тройку лидеров — все с русскими тренерами»

Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе иностранных тренеров в РПЛ.

«Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров — все с русскими тренерами. Вот и весь ответ. Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух? У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера — значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему. В «Зените» были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда», — сказал Юран «СЭ».

Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари НН». В конце апреля нижегородцы отправили в отставку 55-летнего специалиста.

Ранее в своей карьере Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Локомотив» из Астаны и другие команды.

(Александр Абустин)

Сергей Юран
Футбол
РПЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
Силы ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Юран: «Сложилось впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив»
Юран назвал катастрофой положение «Спартака» в таблице РПЛ
Койта: «Моя адаптация в ЦСКА — вопрос времени»
Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!
Гонсалес считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Краснодара»
Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в этом сезоне
Сегодня
Вчера
Неделя