Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Тренер «Сочи» Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (1:3).

«Спасибо игрокам за характер и самоотдачу. С такой командой, как ЦСКА, нельзя давать соперникам шансов. Играя в меньшинстве, смогли выровнять игру, сравнять счет. А в конце игры пресловутый стандарт решил исход игры. У нас была дилемма — оставаться на 4-4-2 или перейти на тройку центральных защитников, решили перейти. Но в итоге не получилось. Создаем моменты, но не получается их превратить в голы», — приводит «Газета.Ru» слова Хохлова.

Также он отметил, что у него нет глобальных претензий к арбитру встречи Артему Чистякову.

«Мы настраивали игроков на контактный футбол, но никто не призывал никого грубить на поле. Глобальных претензий к арбитру нет», — добавил тренер.

После этой игры «Сочи» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 3 очка. В 5-м туре команда сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 19 августа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/13/21065168.shtml
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Асхабадзе о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали»
Асхабадзе о поражении от «Зенита»: «Факел» не смог ровно провести 90 минут»
Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства
Федотов — о травме Глебова: «У него не двигалась нога»
«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»
Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА

Федотов — о травме Глебова: «У него не двигалась нога»