Тренер «Сочи» Морено назвал матч с «Уралом» худшим с момента его прихода в клуб

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о ничейном результате команды в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

Встреча прошла 21 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». За южан голы забивали Сауль Гуарирапа и Александар Юкич. У соперника дубль оформил Алексей Ионов.

«Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Но, несмотря на это, мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк», — цитирует Морено официальный сайт сочинского клуба.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 24 встречах.

25 апреля команда Морено сыграет на выезде с «Ахматом» в перенесенном матче 21-го тура.