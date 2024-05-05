Морено: «Наслаждаюсь своими пребыванием в «Сочи». Надеюсь, что я смогу продолжить работать здесь»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением об уровне РПЛ, а также ответил на вопрос о своем дальнейшем будущем в клубе.

46-летний специалист возглавил российский клуб в декабре 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

«Всегда говорил, что РПЛ — конкурентноспособный чемпионат. В нем любая команда может победить. Рад, что я в России. Рад, что у меня есть возможность здесь работать. Наслаждаюсь своими пребыванием в «Сочи». Надеюсь, что я смогу продолжить работать здесь, в этой отличной стране, еще много лет. Я уже начал учить русский язык», — сказал Морено.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 27 матчах.

В воскресенье, 5 мая, сочинский клуб на выезде уступил «Динамо» (2:3) в игре 27-го тура.