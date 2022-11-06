Тренер «Сочи» ответил на вопрос, остается ли Гаранин в клубе

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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе старшего тренера команды Вадима Гаранина из клуба.
5 ноября «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в рамках 16-го тура РПЛ. Гаранин не присутствовал на игре. Как пояснили в «Сочи», специалист пропустил матч по причине болезни.
— Кто готовил команду к вчерашней игре — Точилин или Гаранин?
— Клуб сделал заявление, — сказал Бородин.
— Заика сказал, что команду принял Точилин. Это правда?
— Кириллу виднее. Он видел, кто готовил команду.
— Где сейчас Гаранин? Является ли он частью клуба?
— Слишком много вопросов. Кирилл вам все ответил. Дальше делайте свои выводы.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
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