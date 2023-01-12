Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что решение об участии нападающего Квинси Промеса в первом зимнем сборе красно-белых будет принято по итогам сегодняшнего дня.

— Сейчас по Квинси Промесу не принято никакого решения. Он находится здесь, на третьем этаже. Начал проходить тестирование. Все решения будут приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается не только Квинси Промеса, но и других футболистов. Мы будем понимать, кто сможет поехать на сбор, кто нет по той или иной причине. В любом случае те, кто не сможет поехать на сборы, будут в распоряжении клуба здесь.

— Мы правильно понимаем, что никаких преград с точки закона нет?

— Здесь мы говорим о всех футболистах, в том числе и о Джикии, Соболеве, всех. Все здесь равны. Промес в том числе. Мы оцениваем много разных факторов. Промес играл же с Соболевым и Джикией в их команде «БейБеги». За этот период футболисты много работали. Мы будем смотреть. Может, стоит не позволит начать тренировку: избыточный вес или какие-то другие моменты, которые не позволят полноценно начать сборы, у таких футболистов будет своя программа.

Как ранее сообщал «СЭ», 31-летний нидерландский футболист пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

11 января «РИА Новости» со ссылкой на AD сообщили, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»
Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать, — желание работать в «Спартаке»
Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами
Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы
Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»
Гаранин: «Мне было очень приятно, когда Галицкий обратил внимание на мою работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Абаскаль рассказал, как на «Спартак» повлияет решение КДК РФС дисквалифицировать игроков

Абаскаль: «Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список»