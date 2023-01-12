Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что решение об участии нападающего Квинси Промеса в первом зимнем сборе красно-белых будет принято по итогам сегодняшнего дня.

— Сейчас по Квинси Промесу не принято никакого решения. Он находится здесь, на третьем этаже. Начал проходить тестирование. Все решения будут приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается не только Квинси Промеса, но и других футболистов. Мы будем понимать, кто сможет поехать на сбор, кто нет по той или иной причине. В любом случае те, кто не сможет поехать на сборы, будут в распоряжении клуба здесь.

— Мы правильно понимаем, что никаких преград с точки закона нет?

— Здесь мы говорим о всех футболистах, в том числе и о Джикии, Соболеве, всех. Все здесь равны. Промес в том числе. Мы оцениваем много разных факторов. Промес играл же с Соболевым и Джикией в их команде «БейБеги». За этот период футболисты много работали. Мы будем смотреть. Может, стоит не позволит начать тренировку: избыточный вес или какие-то другие моменты, которые не позволят полноценно начать сборы, у таких футболистов будет своя программа.

Как ранее сообщал «СЭ», 31-летний нидерландский футболист пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

11 января «РИА Новости» со ссылкой на AD сообщили, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.