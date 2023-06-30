Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, почему дал сыну имя Николай

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему дал своему сыну имя Николай.

Испанский специалист стал отцом 26 мая 2023 года, своего первенца 34-летний тренер назвал именем Гильермо-Николай.

«Для меня важна история, весь контекст. Это дань уважения «Спартаку» и всем людям здесь. Моей семье здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно. Мой сын должен знать и понимать, что родился именно в этом месте», — заявил Абаскаль клубной пресс-службе.

Испанский специалист работает в «Спартаке» с июня 2022 года. В сезоне-2022/23 его команда заняла третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.