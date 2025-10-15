Видео
15 октября, 15:14

Станкович: «Отставка из «Спартака»? Это нормально, проблема лишь в том, что о ней говорят анонимные люди»

Руслан Минаев

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что нормально относится к потенциальной отставке.

«То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги... Это нормально. Проблема лишь в том, что о моей отставке говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они «ноунеймы».

И если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Но, честно говоря, у меня нет проблем в связи с возможной отставкой. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба», — цитирует тренера издание Kurir.

Владимир Ивич.Ивич — лучшая замена Станковичу. Мнение Рабинера

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.

4

  • merniloskut

    Дайте тренеру поработать хотя бы 3 сезона!

    16.10.2025

  • Олег

    При переподписанном до 2027 года контракте - конечно "нет проблем с отставкой".

    15.10.2025

  • wam

    Станкович и Жамнов два брата . Этих ребят выдвинишь , потом не задвинишь.

    15.10.2025

  • Highlander

    Звиздуй отсюда нахрен! Громко и четко!

    15.10.2025

