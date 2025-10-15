Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке». В клубе сменилось много тренеров. Совпадение?»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что внес весомый вклад в развитие красно-белых.

«В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом. Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить — что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие», — цитирует тренера издание Kurir.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.