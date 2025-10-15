Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке». В клубе сменилось много тренеров. Совпадение?»

15 октября, 15:30
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что внес весомый вклад в развитие красно-белых.
«В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом. Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить — что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие», — цитирует тренера издание Kurir.
Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.
Александр Кудинов
Что же конкретно хорошего Вы господин Станкович сделали в "Спартаке"? За год Вы не сумели создать КОМАНДУ, потому что постоянно тасуете состав, пытаясь методом ненаучного "тыка" определить наиболее совместимых игроков, действующих КОМАНДНО. А ведь Вам купили недешевых футболистов по уровню индивидуального мастерства опережающих нынешние команды-лидеры чемпионата.
15.10.2025
Симон Вирсаладзе
Чота куда-то его совсем понесло
15.10.2025
Sergey Mikhaylov
Крыша поехала
15.10.2025
sven
а Станкович еще и юморист.
15.10.2025
Славомудр Приморский
Это не совпадение, это абсолютная некомпетентность тех, кто приглашал тренеров. Или их неуёмная алчность. Или сразу два в одном ) ...как пилить с клубным руковоством бабло - сначала скромненько на абенах, потом уже с размахом на недоджинсах - для Стана в клубе всё было отлично. Как только возникла реальная угроза увольнения и отлучения от столь хлебной кормушки - в клубе стало что-то не так. Предсказуемо, чё )
15.10.2025
Soliton Оренбург
Это не совпадение. Это теперешний свинарный удел Теперь и навсегда.
15.10.2025
AlexCS4
Это не совпадение, это карма.
15.10.2025