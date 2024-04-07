Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:16

Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было не просто отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы добились долгожданной победы. Мы ее добились все вместе, единая семья. В победах и поражениях мы едины. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

— Вы поменяли 4 игроков за раз.

— В жизни необходимо рисковать. Нахождение в зоне комфорта не даст тебе расти как человеку. Я сделал это в первый раз. По первому тайму все очевидно — мы доходили до финальной трети, были несколько подач вникуда. Либо вратарь перехватывал, либо защитники. Мы скорректировали игру, попросили делать передачи низом. Классен — высококачественный игрок, у него очень точные передачи, дважды он выводил Зиньковского на свободное пространство. Я обязан его похвалить. И перед матчем я сказал то же самое. В начале недели он понимал, что вряд ли попадет в старт, но он работает на 100 процентов, у него невероятное отношение к работе.

«Спартак» (35 очков) поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
11
Обсудить
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Безумное спасение на последней минуте, первый овертайм в серии и победная точка от Джонсона. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Абаскаль поспорил с журналистом о заслуженности победы «Спартака» над «Динамо»
Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»
Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»
Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне
Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"
Чавес — о поражении от «Спартака»: «Мы были лучше на протяжении матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка хотел бы еще раз сыграть со «Спартаком» в этом сезоне

Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»