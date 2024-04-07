Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было не просто отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы добились долгожданной победы. Мы ее добились все вместе, единая семья. В победах и поражениях мы едины. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

— Вы поменяли 4 игроков за раз.

— В жизни необходимо рисковать. Нахождение в зоне комфорта не даст тебе расти как человеку. Я сделал это в первый раз. По первому тайму все очевидно — мы доходили до финальной трети, были несколько подач вникуда. Либо вратарь перехватывал, либо защитники. Мы скорректировали игру, попросили делать передачи низом. Классен — высококачественный игрок, у него очень точные передачи, дважды он выводил Зиньковского на свободное пространство. Я обязан его похвалить. И перед матчем я сказал то же самое. В начале недели он понимал, что вряд ли попадет в старт, но он работает на 100 процентов, у него невероятное отношение к работе.