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7 апреля, 22:36

Абаскаль: «Соболев показывает полную концентрацию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Форвард красно-белых Александр Соболев оформил дубль в матче.

— Была ли у вас мысль заменить Александра Соболева после желтой карточки?

— Не было. В целом в этот период после паузы он показывает полную концентрацию. Сегодня он забил на добивании. Это невозможно без концентрации. И сегодня он забивал с капитанской повязкой, он много вкладывается, получил награду в виде мячей. В прошлом году, возможно, заменил бы его. Но в этом году нет.

«Спартак» (35 очков) поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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