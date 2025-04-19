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Судейство

Сегодня, 16:52

Тренер «Спартака» нарушил регламент, отбывая дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ненад Сакич.
Фото Скриншот трансляции
Ненад Сакич и Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции
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В конце матча 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (2:3) дисквалифицированный тренер красно-белых Ненад Сакич после забитого пенальти и короткой консультации с Деяном Станковичем начал давать указания по рации.

Ненад Сакич и Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции

Делать этого он не имел права. Это нарушение дисциплинарного регламента. В нем говорится следующее:

«Дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

110
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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