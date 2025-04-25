Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:47

Тренер «Спартака» Сакич дисквалифицирован на один матч условно

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал тренера «Спартака» Ненада Сакича на один матч условно после игры с «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

«Тренер «Спартака» попал на 90+ минуте матча в трансляцию с рацией около лица. В заседании принимал участие лично Сакич. По его словам, он по рации общался с видеоаналитиком. Видеоаналитик тоже принимал участие в заседании. Мы стали выяснять, о чем Сакич говорил с видеоаналитиком. Причина общения, со слов Сакича и видеоаналитика: возможный офсайд Угальде перед вторым пенальти.

Мы проанализировали все высказывания Сакича и видеоаналитика. КДК РФС принял такое решение: Сакич по средствам радио дважды говорил фамилию Угальде, а слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что он использовал радиосвязь для общения с лицами, которые участвовали в игре. Это запрещено дисциплинарным регламентом.

КДК РФС пришел к выводу, что Сакич нарушил дисциплинарный регламент. КДК РФС принял решение увеличить дисквалификацию Сакича на один условный матч, «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей. Испытательный срок для тренера до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Ненад Сакич.Тренер «Спартака» нарушил регламент, отбывая дисквалификацию
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
Читайте также
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
ЭКС признала верным удаление защитника махачкалинского «Динамо» Алибекова в матче с «Оренбургом»
Защитник «Пари НН» Каккоев дисквалифицирован на два матча за фол на Годяеве
Глушаков — о проблемах «Спартака» с пенальти: «Недопонимание или отсутствует дисциплина»
Смородская о ситуации в «Химках»: «У них не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности»
Луcиано идет на рекорд Тихонова и Вагнера Лав
«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя