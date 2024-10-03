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Сегодня, 10:10

Тренер «Спартака» Сакич: «Маркиньос и Абена отличные футболисты, протянут руку помощи в будущем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о новичках команды из «Ференцвароша», полузащитнике Маркиньосе и защитнике Мьенти Абене.

— Отмечаем, что у вас в команде два футболиста «Ференцвароша»: Маркиньос и Абена, которые пришли под тренера...

— Конечно, мы знали, что они могут нам дать, и они это делают. Но также им потребуется больше времени на интеграцию в состав. Чемпионат Венгрии все же отличается от российского. Но в любом случае и Маркиньос, и Абена отличные футболисты, которые помогут нам, протянут руку помощи в будущем.

24-летний Коста Маркиньос и 29-летний Миенти Абена перешли в августе в «Спартак» из «Ференцвароша».

Ненад Сакич и&nbsp;Срджан Бабич. «Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби

ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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