Тренер «Спартака» уверен, что команда может играть без Соболева: «Захотел уйти. Хорошо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?

— Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.

— Как вы попрощались с Александром?

— Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).