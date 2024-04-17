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17 апреля, 22:05

Тренер «Спартака» Слишкович: «Джикия будет играть, когда нам нужен»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос об игровом времени защитника команды Георгия Джикии.

— Вы сегодня выпустили Георгия Джикию. Означает ли это, что он будет получать больше игрового времени?

— Нет, это значит, что Георгий — футболист «Спартака». И когда он нам нужен, он будет играть.

В ответном матче против «Зенита», который прошел 17 апреля в Санкт-Петербурге, Джикия провел на поле 26 минут.

Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 11 игр за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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