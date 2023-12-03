Тренер «Спартака» Слишкович назвал заслуженной победу «Ахмата»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал поражения в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

— Какие у вас впечатления от матча?

— Прежде всего, я должен поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы неплохо начали игру, у нас было хорошее владение, удавалось создавать моменты. Но так получилось, что в самый хороший отрезок матча мы упустили соперника в контратаку. Тем не менее, мы смогли быстро вернуться в игру, сравнять счет. В перерыве мы поговорили и решили, как можем действовать. Ребята были готовы. Но от нас последовала ошибка, которая дорого нам обошлась. Мы старались, сделали замены. Но и они не смогли перевернуть этот результат. В итоге мы имеем такой счет, который, думаю, что заслужен.

«Спартак» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 9 декабря команда примет «Крылья Советов».