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Сегодня, 22:15

Тренер «Спартака» Слишкович назвал заслуженной победу «Ахмата»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал поражения в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

— Какие у вас впечатления от матча?

— Прежде всего, я должен поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы неплохо начали игру, у нас было хорошее владение, удавалось создавать моменты. Но так получилось, что в самый хороший отрезок матча мы упустили соперника в контратаку. Тем не менее, мы смогли быстро вернуться в игру, сравнять счет. В перерыве мы поговорили и решили, как можем действовать. Ребята были готовы. Но от нас последовала ошибка, которая дорого нам обошлась. Мы старались, сделали замены. Но и они не смогли перевернуть этот результат. В итоге мы имеем такой счет, который, думаю, что заслужен.

«Спартак» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 9 декабря команда примет «Крылья Советов».

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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