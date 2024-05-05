Слишкович: «Выпустил Литвинова и Умярова из-за длинных передач «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопросы после игры с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Почему Пруцев не вышел в стартовом составе?

— Потому что у меня есть четыре примерно равных центральных полузащитника: Пруцев, Умяров, Литвинов и Мартинс. И выбор большой, но он сложный: кто-то всегда будет играть, а кто-то — сидеть на лавке. И по отношению ко второму это будет нечестно. Решил выпустить Литвинова и Умярова, потому что знал, что соперник использует много длинных передач. И в первом тайме это было оправданно. А во втором мы уже постоянно владели мячом — там длинных передач почти не было. Я доволен тем, как сегодня сыграли Наиль и Руслан.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая.