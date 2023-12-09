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РПЛ

Сегодня, 16:45

Тренер «Спартака» Слишкович: «Крылья» были демотивированы, они не понимали, как вернуться в игру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Когда начинается игра так хорошо, когда забиваешь первый гол, второй, становится намного легче. Сегодня мы не позволили «Крыльям» создать практически ничего в первом тайме. Во втором тайме мы тоже действовали достаточно быстро, забили третий гол, на бровке чувствовалось, что игра уже была сделана. Соперник был демотивирован. Они не понимали, как вернуться в игру. У нас были еще моменты, можно вспомнить хотя бы удар в перекладину Квинси. Победа заслуженная, — сказал Слишкович.

— Вы сами не хотите возглавить команду? У вас есть необходимая лицензия? Кажется, что должность второго тренера вы уже переросли.

— На мой взгляд, сегодня этот вопрос не совсем корректен. Я работаю в штабе Абаскаля. У нас хороший коллектив, сплоченная группа. Рад этому факту. Как сложится моя карьера в дальнейшем, через года 3-4, не знаю. Но я рад быть частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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