Источник: тренер тель-авивского «Маккаби» Ивич возглавит «Краснодар» 4 января

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Владимир Ивич возглавит «Краснодар» в среду, 4 января, сообщает журналист телеканала Sport5 Надав Цанципар.

По данным источника, он подпишет контракт с российским клубом после матча Кубка Израиля против «Маккаби» из Бней Сахнина, который состоится 3 января.

Ивич тренирует тель-авивский «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.

Эли Швидлер