Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:37

Источник: тренер тель-авивского «Маккаби» Ивич возглавит «Краснодар» 4 января

Владимир Ивич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Владимир Ивич возглавит «Краснодар» в среду, 4 января, сообщает журналист телеканала Sport5 Надав Цанципар.

По данным источника, он подпишет контракт с российским клубом после матча Кубка Израиля против «Маккаби» из Бней Сахнина, который состоится 3 января.

Ивич тренирует тель-авивский «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.

Эли Швидлер

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление техники ВСУ на запорожском направлении
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» ведет Аль-Дахиля, Де Брейне может уйти из «Ман Сити», «Лион» заплатит за Ловрена два миллиона евро
«Маккаби» Хайфа серьезно заинтересован в российском вратаре Хайкине
Инициатором приглашения Ловрена в «Лион» выступил главный тренер команды Блан
Сергей Карасев: «Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова»
Агент Васютина оценил перспективы вратаря после возвращения в «Зенит»
Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Карасев: «Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова»