Тренер «Торпедо» Клотет заявил о нежелании бриться налысо в случае сохранения прописки в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос «СЭ» о том, будет ли испанец бриться налысо в случае, если команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона.

— Многие не верят в то, что «Торпедо» сможет избежать вылета. Однако сейчас вы сравнялись с «Химками». В таких случаях иногда люди обещают что-то. Если «Торпедо» останется в РПЛ, можете ли вы что-то пообещать?

— Единственное, о чем я думаю, как привести команду в наилучшую форму, соревноваться до последней игры. Мы знаем, что ситуация очень сложная. Также нужно сделать задел на будущее. Некоторые хотят, чтобы я постригся, если мы достигнем цели. Но я думаю лишь о следующей игре, о том, какой сложной она будет.

— То есть мы сможем увидеть вас в будущем лысым?

— Нет, точно не лысым! (Смеется) Надеюсь, мне не придется стать лысым.

«Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером 28 марта. По информации «СЭ», соглашение рассчитано на 2,5 года.

«Торпедо» после 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.